Una gran parte de esos 16 millones de dólares de ganancias proceden de la mercadotecnia, de lo que algunos denominaron "la disneyficación de todo lo relacionado con Marley". No hablamos solo de sudaderas, pósters o tazas . La variedad de accesorios oficiales con su imagen abarca desde marcas de cannabis hasta monopatines , pasando por geles de baño, helados o equipos de sonido de origen sostenible. También la marca oficial 'House of Marley' vende audífonos y bocinas con la imagen del mítico cantante.

Y eso por no hablar de los millones de dólares que genera el mercado no oficial que pone las rastas de Marley en cientos de productos en todo el mundo. Se estima que entre accesorios oficiales y los no autorizados se puede estar generando hasta 500 millones de dólares . ¿Qué habría pensado de todo este mercantilismo construido sobre su figura el rastafari más popular de todos los tiempos?

Pero incluso aquel álbum tan icónico, que incluía los hits que hoy son más conocidos de su autor -de 'Could You Be Loved' a 'One Love', pasando por 'No woman, no cry' o 'Jamming'- fue cuidadosamente ideado para seducir al público blanco, tal y como reveló en sus memorias Chris Blackwell, el mandamás de Island Records, dando prioridad a los temas de paz y amor y dejando fuera los más políticos y comprometidos con su visión afrocéntrica.