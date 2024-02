'Waterloo': 50 años del triunfo eurovisivo de ABBA que casi no fue

Pruebas concretas de que en democracia las minorías importan: hace exactamente medio siglo, tres de los integrantes de ABBA querían llevar a Eurovisión la canción 'Hasta mañana', pero Frida no lo veía claro. Como no lograban convencerla, buscaron otro tema que les encajara a los cuatro. Resultado: 'Waterloo'. Triunfo eurovisivo, despegue internacional de la carrera del grupo, dancing queens, orgullo, plataformas, millones, Meryl Streep gritando "the winner takes it aaaaaall", más millones y felicidad incontenible en las pistas de baile durante cinco décadas.