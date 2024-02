Paul McCartney y la increíble historia de cómo acaba de recuperar su bajo favorito, perdido hace 51 años

Quedaba feo eso de 'Proyecto del Bajo Robado' , pero en realidad eso fue lo que ocurrió. Según el propio McCartney, su primer Hofner 500/1, comprado en Hamburgo en 1961, fue sustraído de una furgoneta que trasladaba material de la entonces ya desintegrada banda, la noche del 10 de octubre de 1972 y en pleno barrio de Notting Hill. Lo tenía clarísimo, vamos. Lo que nunca llegaron a descubrir fue la identidad del ladrón y el destino del instrumento 'con forma de violín' más famoso de todos los tiempos. Por cierto, la razón por la que no has dejado de ver al músico con 'el mismo' bajo en todos estos años, es porque ha usado muchos a lo largo de su carrera, quizás como un homenaje a ese viejo compañero desaparecido .

Cuenta la leyenda que Paul McCartney tocaba el bajo en los Beatles de rebote: nadie más quería hacerlo. De hecho, como le dijo a Pete Doherty en una entrevista, a finales de los 50 muchos pensaban que "el bajista era el perdedor de la banda, normalmente el tipo gordo que se pone detrás de todos... Y yo lo que quería era estar al frente'. Y vaya si lo hizo. Ni siquiera tuvo que dejar de ser el bajista para hacerse con el poder dentro de la banda. De hecho, solo hay que ver el documental 'Get Back' de Peter Jackson para darse cuenta de quien era el boss en el estudio. Como sea, con el tiempo no solo aprendió a apreciar el instrumento, sino que compuso algunas de las 'líneas de bajo' más emblemáticas de la música ("Come together" solo puede ser con ese bajo inicial) y para finales de los 60, durante el concierto de la azotea, McCartney llevaba en su Hofner 500/1 una orgullosa pegatina con la palabra 'bassman' o 'bajista' que quedó inmortalizada en las grabaciones.