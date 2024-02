Ricky Martin y sus reflexiones a los 52 sobre su 'armario' de sus 20: "Ojalá hubiera salido antes"

‘Living’ la vida loca’ marcó su carrera tanto que actualmente le siguen tirando sujetadores al escenario . “Transmitía algo testosterónico que generaba fantasías. No sé lo que era”, reconoce en una entrevista con la revista GQ .

Durante la entrevista, Ricky Martin habla abiertamente de su homosexualidad , de como en 1999 su familia y amigos íntimos a sabían que era gay, pero le recomendaron no salir del armario porque podía ser el final de su carrera. “Era el hombre del momento con mi contoneo de caderas. Había muchas expectativas sobre mí… tenía miedo” , explica a la vez que recuerda que ya antes había mantenido una relación con un hombre cuando tenía 20 años.

“En el armario no hay luz. Cada vez que veo que un adolescente sale del armario pienso que tiene mucha suerte por no tener que lidiar con eso nunca más”, reflexiona. No fue hasta 2010, después de la llegada al mundo de sus dos hijos mayores, cuando decidió dejar de fingir, por eso publicó una carta en la que decía que era homosexual.