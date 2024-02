El veterano rockero ha publicado en Apple Music la lista de los temas que le motivan, sobre todo en sus sesiones de ejercicios

Muy pocos artistas llegan a los 80 años haciendo bailar estadios enteros ¿Su secreto? Siempre estar en movimiento.

Del rock y el soul clásicos a secciones de música electrónica, estos son algunos de los temas que más estimulan al Rolling Stone

Hay muy pocos artistas que, no siendo bailarines ni haciendo coreografías para su canciones, hayan logrado posicionar movimientos de baile tan particulares como el célebre 'rooster' de Mick Jagger. O ese que hace con las manos como si fuera tu madre soltándote la chapa. O aquel otro de las caderas contoneándose salvajemente mientras el torso permanece quieto. ¡Hay hasta canciones que hablan sobre aquellos 'moves like Jagger'! Y lo cierto es que aquellos movimientos, sobre todo cuando se hacen acompañar por una pequeña banda llamada los Rolling Stones, han puesto a bailar a millones a lo largo de las décadas. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuáles son las canciones que fuera de los escenarios hacen al veterano rockero mover el esqueleto?

Esta semana, Jagger ha querido compartir con fans la música que lo acompaña en una actividad a la que dedica buena parte de su tiempo: sus rutinas de ejercicios. Y Sir Mick debe ser estricto con ella, porque de otra forma no se explica como tiene tal agilidad a los 80 años. Y sin dar señales de pensar en el retiro. El vocalista de los Stones ha reunido sus canciones favoritas en un mix llamado "Music That Moves Me" que se puede encontrar en Apple Music.

"A veces me gusta hacer ejercicio en silencio, otras veces me gusta estar en el gimnasio con Mozart, pero la mayor parte del tiempo disfruto haciendo ejercicio con música como ésta" dice Jagger en la presentación de la playlist que incluye canciones icónicas de artistas como Prince, Marvin Gaye, James Brown o Sly & The Family Stone y temas de inspiración electrónica con nombres como Daft Punk, The Chemical Brothers, Benny Benassi & The Biz o Fatboy Slim. Además, no podían faltar guiños contemporáneos de The 1975, Burna Boy y, por supuesto, The Rolling Stones, que llevan siendo 'contemporáneos' desde los 60.

Pero la lista incluye también algunas sorpresas como el temazo que reventó las pistas de baile en los primeros 2000, 'E Samba' de Junior Jack, una pieza que uno relaciona más con adolescentes en eme pululando por Ibiza que con un Sir de 80 años trabajando la flexibilidad de sus rodillas. Más sencillo de imaginar es al millonario Jagger haciendo flexiones al ritmo de 'For the love of money', el clásico de The O'Jays... que fue usado como cuña de 'The Apprentice' el infame reality de Donald Trump en 2004.