Bob Dylan y Willie Nelson la lían: con 83 y 91 años se van de gira juntos

Bob Dylan y Willie Nelson son como el hombre y el mono: no es es que uno 'descienda' del otro sino que tienen un antepasado común: en este caso, Woody Guthrie . Y los separa lo mismo que separa el folk del country , es decir un trecho breve, pero significativo. Mientras que el folk es más bien minimalista y social , el country es más sentimental y lúdico . Fuera de eso, sus características voces (ambas tan nasales) pegan como una camisa de cuadros y un sombrero Stetson.

Dylan y Nelson han tocado juntos en más de una ocasión. Por ejemplo, se han reunido varias veces alrededor de la acción Farm Aid. ¿Os acordáis que tanto Dylan como Nelson participaron en el 'We are the World' de Bob Geldof y su Live Aid ? Pues durante esas movidas Dylan pidió que parte de las ganancias se destinaran a rescatar la 'agricultura familiar' en EE UU. ¿Rescatarlas de qué? De la agricultura industrial y corporativa, claro. Le dijeron que nanay. Pero de ahí mismo surgió el Farm Aid y toda la peña folkie (y country) se plegó al grito de yiihaaaa. En fin, todo esto para decir que ambas leyendas se conocen, se admiran y comparten causas. Incluso coescribieron juntos una canción, 'Heartland', en 1993. ¿Qué mejor razón para reunir a los colegas y echarse a la carretera?