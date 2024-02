El triángulo amoroso más famoso del rock: a subasta las pasionales cartas de Harrison y Clapton a Pattie Boyd

Dos años después de conocerse y con solo 22 y 21 años, Harrison y Boyd contrajeron matrimonio en 1966 , con Paul como padrino. Una historia de amor salpicada por la inmadurez de ambos, las supuestas infidelidades de George y sus posteriores acercamientos al hinduismo. Siempre se ha dicho que 'Something' una de las canciones de amor más célebres de todos los tiempos, fue escrita por George para ella, aunque más tarde él diría que en realidad la compuso 'pensando en Ray Charles', lo que ciertamente le da otro feeling al tema. En fin. En ese entonces Harrison no solo era íntimo amigo, sino que era super fan de Eric Clapton , como de hecho puede verse en el documental 'Get Back', de Peter Jackson, en el que Harrison se desvive en elogios hacia Eric.

Pues el caso es que, el roce hace el cariño, Eric se enamoró perdidamente de la esposa de su amigo . Al principio Pattie no quiso saber nada del asunto, claro, y Clapton estaba tan desesperado que compuso 'Layla' una canción de amor no correspondido (basada en un poema persa que según Lord Byron era el 'Romeo y Julieta' de Oriente ) en el que le decía literalmente que le imploraba su amor de rodillas . El tipo enloqueció. De resultas de tanto apasionamiento, Boyd terminaría dejando a George y casándose con Clapton.

Para ese entonces imaginamos que el ex Beatle estaba ya muy versado en las filosofías orientales porque no solo entendió la nueva relación entre su mujer y su mejor amigo sino que la bendijo y hasta acudió a la boda en 1979 . De hecho, si hubiera llegado a ir John Lennon se habría dado la esperada reunión de los Beatles, porque Paul, Ringo y George terminaron haciendo jamming junto a otros músicos. Lástima.

“Querida L, te escribo esta nota, con el objetivo principal de conocer tus sentimientos hacia un tema bien conocido por ambos [...] Lo que me gustaría saber es si sigues enamorada de tu marido o tienes otro amante [...] Si hay un sitio en tu corazón para mí, tienes que hacérmelo saber [...] No llames por teléfono, mándame una carta, que es más seguro... ” Particular interés reviste esta primera misiva enviada por Clapton a Boyd, misma que, asegura ella, no supo que era de él a pesar de que estaba dirigida a L (por Layla, como él la llamaba) y firmada "con todo mi amor E". Ella asegura que incluso se la enseñó a George pensando que era de un fan. Fue solo cuando Clapton la llamó para preguntarle "¿Recibiste mi carta?" cuando supo de qué se trataba.