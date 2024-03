Liam Gallagher carga contra los jóvenes: "Son unos putos vagos que quieren éxito inmediato"

El que fuera cantante de Oasis lanza un nuevo álbum junto a John Squire, de The Stone Roses, "el mejor disco desde 'Revolver"

Liam 'pasa' de la música actual: "A mí me gustan los Beatles y los Rolling Stones, lo siento. Eso es lo que me emociona"

No cierra la puerta a una reconciliación con su hermano Noel: "Podría ser, pero no pasará esta semana”

Liam Gallagher vuelve a ser noticia. Y no, no es porque finalmente haya hecho las paces con Noel. El ansiado regreso de Oasis tendrá que seguir esperando. De momento lo que hay es un nuevo álbum mano a mano con John Squire, guitarrista de The Stone Roses, la banda mancuniana que inspiró el Britpop que reinó en los 90 y del que ahora parecen renegar todos los que formaron parte. ¿Enésima provocación hacia su ilustre hermano o sentida alianza mitómana con uno de los pocos músicos a los que los Gallagher siempre respetaron?

Hace unos meses, Liam, de 51 años, anunció en sus redes sociales que el nuevo álbum iba a ser “el mejor disco desde Revolver”, de los Beatles. “Bromeaba, pero también lo pienso de verdad. Lo que quiero decir es que está a la altura. Es un gran disco”, aclara el bravucón vocalista en una entrevista con 'El País'. Si Liam sigue manejando los mismos referentes de siempre es porque no conoce otros: "No sé nada de la industria musical. No le presto atención. No me interesa", asume en 'El Mundo'. Si le preguntan por el reguetón se hace el loco. "A veces mis hijos, que son veinteañeros, escuchan esas cosas raras. A mí me gustan los Beatles y los Rolling Stones, lo siento. Eso es lo que me emociona", zanja.

Los jóvenes y el rock

Aún hay bandas nuevas que hacen rock, también en el Reino Unido, pero Liam parece ignorarlas. “Creo que los jóvenes de hoy, no todos pero sí la mayoría, son unos putos vagos. No culpes al Brexit o a Nigel Farage. El problema es que no quieren subirse a una furgoneta y conducir por la puta carretera. Quieren un éxito inmediato. No quieren trabajar duro”, se explaya en 'El País'. Vaya, lo dice el cantante de una banda que dio el pelotazo desde el minuto uno. "Tal vez fuera rápido, pero trabajamos. Nos subimos a coches, autobuses y ferris. Hicimos lo que fue necesario”, se defiende.

¿Dejó entonces el rock de ser un asunto de la juventud? Liam tiene claro que no. "Lo sé porque hablo con gente joven en las redes sociales y hay muchos a los que les gusta este tipo de música. Esto es necesario, para la energía del concierto. Porque somos más viejos, y el público de nuestra edad no aporta nada en las primeras filas. Estamos en la zona de atrás bebiendo y comiendo fish and chips. Así que lo que quieres es que los jóvenes de ahí abajo se lo pasen de puta madre y luego irte con los mayores a la parte de atrás", dice en 'El Mundo'. Así que en realidad los jóvenes sí molan, siempre que pasen por caja en sus bolos.

No mires atrás con ira