El resurgir del formato tiene mucho que ver con un factor de nostalgia por lo retro, pero también con el interés de los coleccionistas

En Ebay se están pagando miles de euros por ciertos casetes originales en buen estado o sin desprecintar

Cuando grabar una casete era el mayor acto de amor

Ya es oficial. El casete vuelve a estar de moda. Más o menos. Es decir, el formato predilecto de los adolescentes de los 80 y primeros 90 nunca volverá a reinar como hizo en aquellos tiempos, pero sus ventas ya aumentaron un 74% en 2022 en comparación con el año anterior, y siguen al alza. Por supuesto, el factor de nostalgia por lo retro tiene mucho que ver en su resurgir, y su protagonismo en productos como 'Stranger Things' o 'Guardianes de la Galaxia' la ha acercado a las nuevas generaciones, pero también importa el componente coleccionista, que propicia que se estén pagando pequeñas fortunas por las viejas casetes.

Quizás te sorprenda descubrir que esas cintas que acumulan polvo en una caja perdida en casa de tus padres pueden tener más valor que el puramente sentimental. Y no, no hace falta que tengas por ahí un single raro e imposible de encontrar de Michael Jackson (aunque, obviamente, eso valdría un pico). Una casete (original, claro, no vale una TDK grabada por tu amigo) de aquella época en condiciones aceptables puede proporcionarte una respetable cantidad de dinero. Y si está sin desprecintar la magnitud del tesoro se multiplica. 'Squire' ha rastreado en eBay las cintas más cotizadas por los coleccionistas.

Madonna - Madonna (1983)

El álbum que dio a conocer al mundo a la futura reina del pop contenía algunos de sus primeros éxitos, como 'Holiday', 'Borderline' o 'Lucky Star', y terminaría vendiendo más de 10 millones de copias. No sería raro que estuviera en tu discoteca, pero hay muchas opciones de que lo que tengas sea la reedición de 1985 bajo el título de 'Madonna: The First Album' y una portada distinta. La que realmente cotiza es la casete nueva de 1983, que puede alcanzar los 350 euros en eBay. Con las versiones usadas podrías ganar entre 30 y 65 euros, según el estado en el que se encuentren.

Metallica - Ride the Lightning (1984)

Mucho antes de volverse "comerciales" con el 'Black Album', Metallica ya se habían ido desviando sutilmente de los mandamientos del sonido thrash metal más puro que forjaron su debut', 'Kill 'Em All'. Por ejemplo, en su segundo disco, 'Ride the Lightning', ya introdujeron lo que podía considerarse una balada en toda regla, 'Fade to Black'. También es el disco de clásicos eternos como 'Creeping Death' o 'For Whom the Bell Tolls' que nunca han dejado de tocar en directo. Quizás por eso es uno de sus álbumes más queridos. Y cotizados por los coleccionistas. Una casete nueva de 'Ride the Lightning' puede llegar a valer hasta 1.000 euros en eBay. E incluso una copia usada puede venderse por unos 150 euros.

Beastie Boys - Licensed to Ill (1986)

El álbum de debut de los Beastie Boys fue todo un suceso cultural en EEUU. Fue el primer disco de hip-hop en encabezar la lista del Billboard, y sus más de 10 millones de copias despachadas en el país de las barras y estrellas dejaron una marca inalcanzable para cualquier otro disco del género en los años 80. Por una copia sin desprecintar del casete original puedes ganar hasta 1.500 euros. Si la tuya está usada podrías ganar entre 25 y 40 euros.

Michael Jackson - Dangerous (1991)

Michael Jackson abría los 90 con la firme intención de superar los hitos de 'Thriller' y 'Bad', y encima sin la ayuda de Quincy Jones, el productor con el que perpetró esas dos obras maestras. 'Dangerous' no llegó a tanto pero tampoco se quedó muy lejos de aquellos. Creativamente sí es el el álbum más personal y ambicioso del rey del pop, y el que incluía el que puede considerarse como su último clásico incontestable, 'Black or White'. Si tienes en tu poder una de las 30 millones de copias que se despacharon y se trata de una casete sin estrenar podrías ganar unos 440 euros con ella.

Nirvana - Nevermind (1991)

Si fuiste adolescente en los 90 es muy probable que tengas este disco en tu colección. 'Nevermind' fue el emblema de aquella Generación X y el último álbum de rock que tuvo un impacto social real. 'Smells Like Teen Spirit' introdujo el grunge en todos los hogares y sacó a patadas de la MTV al rock corporativo de los 80. Su aura mitológica no ha hecho sino crecer desde entonces. Si por casualidad tienes la cinta original sin desprecintar podría alcanzar los 1.500 euros en eBay. Si le diste caña pero aún es audible podrías sacar 50 euros o más.

Pearl Jam - Ten (1991)

No fue tan emblemático como 'Nevermind', pero el álbum de debut de Pearl Jam es el único disco de rock de los 90 que podría mirar a aquel a la cara sin terminar agachando la cabeza. Tan decisivo en el auge del grunge y el rock alternativo como aquel, contenía algunos de los clásicos más imperecederos de la banda de Seattle. De 'Alive' a 'Jeremy', pasando por 'Even Flow' o 'Black'. Y, ojo, porque los coleccionistas se pegan por él, hasta el punto de que por una casete nueva de 'Ten' se han pagado hasta 4.000 euros en eBay.

Snoop Dogg - Doggystyle (1993)

Por algún motivo, los álbumes de debut en el hip hop suelen ser hitos que se revalorizan con el tiempo. El primero de Snoop Dogg, 'Doggystyle', debutó en el número uno de las listas y se convirtió en el álbum de su género más rápidamente vendido hasta que llegó el 'Marshall Mathers LP' de Eminem en 2000. Una cinta sin abrir de 'Doggystyle' puede superar los 500 euros en eBay. Y de segunda mano puede alcanzar unos nada despreciables 60 euros.

Alanis Morissette - Jagged little pill (1995)

El disco que catapultó a la fama a la canadiense a mediados de los 90 vendió más de 33 millones de copias en todo el mundo. Era el que contenía los que a la postre quedarían como temas más populares de Alanis Morissette: 'You oughta know', 'Ironic' y 'Hand in my Pocket'. Si te hiciste con una copia en casete y nunca llegaste a abrirla ahora podría reportarte hasta 600 euros.

Xero - Xero (1997)

¿Qué diantres esto? Pues nada menos que el primer material grabado por una banda llamada Xero, que después cambió su nombre a Hybrid Theory, que luego sería mundialmente conocida como Linkin Park y que terminaría vendiendo más de 100 millones de discos. Claro, 'Xero' es una rareza muy difícil de localizar, razón por la que su precio ronda los 4.000 euros.

Aerosmith - Just Push Play (2001)