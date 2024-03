Suzie Stapleton, sobre telonear a Depeche Mode: "¿Fiesta? En el camerino hay solo plátanos y agua"

La rockera australiana abre los conciertos en Europa de la legendaria banda, con paradas en Madrid, Barcelona y Barakaldo

"Las canciones de Depeche Mode son pegadizas como el demonio, pero tienen una profundidad que no encuentras en otros productos pop"

"Llevan ahí tanto tiempo que puedes adivinar la edad de alguien solo preguntándole cuál es su canción favorita de Depeche Mode"

Hay pocas experiencias más enriquecedoras para un artista que busca hacer camino en la música que la de abrir un concierto para un artista de masas. Tener la oportunidad de presentar tu trabajo ante una audiencia multitudinaria en grandes recintos a los que no podrías aspirar de otra forma puede ser intimidante, e incluso desalentador, si el público opta por darte la espalda o las condiciones técnicas son precarias. Pero en general, hacer de telonero te permite darte a conocer, foguearte, aprender mucho del headliner y aumentar tu base de seguidores. Es lo que está ocurriendo con Suzie Stapleton, australiana afincada en Brighton que abre los shows en Europa de los legendarios Depeche Mode, con paradas en Madrid (este 12 y 14 de marzo), Barcelona (16 de marzo) y Barakaldo (21 de marzo).

La música de Stapleton, cruda, fiera y vibrante, no es precisamente como la de Depeche Mode, aunque ambas comparten cierta densidad oscura, pero a Dave Gahan, vocalista y frontman de la icónica banda británica, le encantó cuando la descubrió hace ya varios años. Y no dudó en comprarse una copia en vinilo de 'We Are the Plague' (2020), debut en el formato largo de la australiana, desde su misma página web. Suzie no podía creerse que ese Dave Gahan de Nueva York fuese el mismo que canta 'Personal Jesus', pero así era. Y entre ellos surgió una sinergia que ha terminado con ella acompañándoles en su triunfal gira 'Memento Mori'.

¿Cómo es la experiencia de abrir para una banda tan importante e influyente como Depeche Mode?

Es asombroso. Me doy cuenta de que soy muy afortunada. Estoy tratando de asimilarlo todo, no dejar pasar ni un instante. Estoy disfrutando del momento, de la conexión con el público, es una gran oportunidad y una experiencia fantástica.

¿Cómo describirías tu trabajo a un fan de Depeche que no te conozca?

Mi música es muy guitarrera y orientada hacia las letras. Son muy importantes para mí y paso mucho tiempo trabajando en ellas. Nos presentamos en formato de trío -bajo, guitarra y batería- así que en directo nuestro sonido es más desnudo que en el disco, que tiene más capas y está más producido. Espero que la gente lo disfrute mucho.

Esta gira supone prácticamente el debut en directo de las canciones de 'We Are the Plague'. ¿Qué tal están funcionando?

Es fantástico tener la oportunidad de tocarlas finalmente, porque casi no hemos podido hacerlo. El disco se publicó en plena pandemia y por varios motivos no he podido hacer conciertos con banda en los últimos años. Excepto por un par de shows en Brighton hace dos semanas, estas son las primeras actuaciones en cuatro años, porque también he estado ocupada trabajando en ‘The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project’ -un proyecto que homenajea al tristemente desaparecido líder de The Gun Club-. Así que sí, es fantástico tener la oportunidad de compartir estas canciones con la gente.

¿Tienes alguna estrategia especial para conectar con el público que viene a ver a Depeche?

La estrategia, imagino, es tocar desde el corazón. Tenemos muy poco tiempo para conectar, así que hacemos lo que sabemos hacer y esperamos que lo disfruten. Presentamos nuestras canciones como lo haríamos normalmente, sin importar que sea ante 20 personas o 20.000, por muy raro que parezca.

Con Dave Gahan has trabajado en 'Mother of Earth', una de las canciones del proyecto sobre Jeffrey Lee Pierce que has mencionado. Cuéntanos la historia de cómo llegaste a conocerle

Es una gran historia. Hace unos años un amigo mío que solía trabajar con Depeche Mode, Daryl Belmonte, le puso a Dave mi EP 'Obladi Diablo', y al parecer le gustó mucho. Me pareció fantástico, siempre te sube la moral que a alguien así le guste tu música, pero no pensé mucho más en ello. Años después me di cuenta de que un tal Dave Gahan de Nueva York se había suscrito a mi lista de correo, que entonces solo tenía unos cientos de suscriptores. Supuse que sería otro, que no podía ser el de Depeche Mode, pero cuando publiqué 'We Are the Plague', que se vendía a través de mi web, este Dave Gahan se compró una copia en vinilo y una camiseta. Al final le pregunté a Daryl si esa dirección de e-mail era la suya y me dijo que sí, que era él. Yo me quedé como '¡Wow!'.

Poco después estaba inmersa en una nueva entrega de ‘The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project', y entonces pensé que sería fantástico tener a Dave en el álbum, así que lo propuse al productor, Cypress Grove, a quien le pareció genial. Me dirigí a Dave, pero sin una canción en mente porque quería que él eligiera. Resulta que yo había estado trabajando en una versión a piano de 'Mother of Earth' en mi estudio casero, y lo curioso es que durante la grabación del disco de versiones de Soulsavers él y Rich Martin también habían estado jugando con esa canción, aunque no llegó a entrar en su disco. Así que le enseñé mi arreglo, le encantó y todo sucedió bastante rápido. Añadió su parte vocal y tuvo una idea para la guitarra solista que encajaba perfectamente. Estaba destinado a ocurrir. Fue como un sueño hecho realidad.

¿Cómo es tu relación con Dave y Martin Gore durante el tour? ¿Os habéis ido de fiesta juntos?

De momento hemos dado tres conciertos y ellos han sido muy acogedores, pero todo el mundo está muy ocupado y las agendas son muy apretadas. No hay mucho tiempo para fiesta. La visita a los camerinos ha sido muy decepcionante para los amigos que han venido a vernos: plátanos y agua (risas). Hasta ahora no ha habido tiempo para hacer mucho más, pero nos están tratando muy bien. Todo el equipo es fantástico.

No sé si eras muy fan de Depeche Mode. ¿Qué han significado ellos para ti?

Son una de esas bandas que han sido hecho una música fantástica de manera constante durante mucho tiempo. Los 90 fueron mis años de formación y ellos ya estaban ahí. Han estado ahí tanto tiempo que puedes adivinar la edad de alguien preguntándole cuál es su canción favorita de Depeche Mode. Y 'Memento Mori' es un álbum fantástico también. Creo que son brillantes en lo que hacen, y sus actuaciones son absolutamente eléctricas. Lo dan todo. Cuando tocamos en Múnich la otra noche era el concierto número 100 de su gira. Es una locura. Pero la energía era tan eléctrica que aún resuena en mis oídos, no la banda, sino la reacción del público. No tienen comparación, son asombrosos.

¿Cuál es tu canción favorita de ellos?

Es difícil elegir, pero 'Never Let Me Down Again' es de las buenas. Y amo 'Personal Jesus'. Son canciones fantásticas. Pegadizas como el demonio, pero la producción también es muy inteligente. Es decir, es música pop, pero tiene una profundidad que no encuentras en otros productos que son más de usar y tirar. La producción, los ritmos, todo te golpea de una manera profunda. Y lo ves en la reacción de los fans.

¿Qué otros artistas han sido influencias importantes en tu música?

Sobre todo Mark Lanegan. Tenía una de las más grandes voces de siempre y sus letras eran increíbles, muy conmovedoras. También me encanta Nick Cave. Elliot Smith. Hay un montón de gente interesante ahí fuera.

¿Tienes planes para después de la gira? ¿Ya sabes cómo va a ser el sucesor de 'We Are the Plague'?

He estado acumulando canciones durante el último par de años. En los últimos meses en particular he escrito mucho. Tengo al menos 20 temas esperando para un nuevo álbum. No veo la hora de volver al estudio y grabarlas, tratar de capturar esa frescura que tienen ahora. Tan pronto como terminemos la gira nos pondremos a trabajar en ellas. Me encanta el proceso de grabación.

¿Te ves cuando a los 60 años haciendo música como Depeche Mode?