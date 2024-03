Rob Halford, de Judas Priest: "¿Salir del armario siendo heavy? No sabes la euforia"

La frontera que separa el heavy metal del colectivo LGTBIQ+ es como la que separa Narnia del Reino Profundo: existe, aunque todos sabemos que, en realidad, no existe. Ocurre que a los heavys les pasa como a los futbolistas : construyeron su identidad en tanto hijos sanos del patriarcado. Cosas de chicos. Que a algunos de ellos les gustaran los chicos era algo que podía ocurrir, pero que no se podía defender sin cuestionar la propia esencia del género. Hasta que llegó Rob Halford .

"Fue algo completamente impulsivo", le decía el líder de Judas Priest hace unos días a The Guardian sobre la tarde en que se le ocurrió salir del armario en MTV. "Fue solo como una especie de broma de la que no fui del todo consciente. Fue sólo después de liberarme de mi maldita prisión de heavy metal que me di cuenta de lo que había hecho". Y lo que había hecho era nada menos que romper una de las barreras más injustas de la industria musical, una en la que en otros géneros ser gay era completamente aceptado. Una prisión que había llevado al propio Halford a intentar suicidarse en 1985 con una sobredosis de pastillas. "No estaba con la banda en esos años y la verdad es que no tenía idea de que iba a dar la vuelta al mundo, una locura. Cualquier persona gay que encuentra el momento adecuado en su vida para dar un paso adelante y dejar que su identidad sea lo que es sin ningún desorden o interferencia, sabe lo increíble que es, la euforia que se siente. En primer lugar, te liberas. En segundo lugar, todas las municiones e insinuaciones se evaporan. Eres el chico gay de Judas Priest. ¿Qué te pueden decir ahora?", declaraba en un encuentro con los lectores del medio británico.