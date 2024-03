Jon Bon Jovi y Richie Sambora, la historia de una enemistad: "No tenía el espíritu para estar en la banda"

Hace casi 11 años del concierto de Bon Jovi al que Richie Sambora no acudió por un asunto personal y por el que nunca más volvió a la banda

Ahora, una persona cercana al guitarrista ha explicado realmente cómo fue su salida y qué lo propició tras 30 años en la formación

Jon Bon Jovi asegura que hace 11 años que no tiene relación con él, aunque la puerta para su regreso "está abierta"

Hace casi 11 años que Bon Jovi tal y como se le conocía hasta el momento se rompió. La banda estaba en plena gira por Estados Unidos, pero para el concierto número 36 hubo una ausencia. El 2 de abril de 2013 Jon Bon Jovi recibió un mensaje del guitarrista Richie Sambora: esa noche no tocaría porque tenía que ocuparse de un asunto personal. Tras ello, Jon Bon Jovi tuvo que salir a desmentir los rumores que sostenían habían expulsado al guitarrista del grupo y el mismo Sambora dio explicaciones en redes: “Estoy muy bien, es un tema privado”.

Sin embargo, Richie Sambora nunca volvió a subirse al escenario con Bon Jovi tras 30 años en la banda. En los 102 conciertos que quedaban de la gira fue sustituido por Phil X y finalmente se anunció de forma oficial su salida.

¿Qué le pasó a Richie Sambora?

Sambora y sus problemas era bien conocidos por el público. En 2006 su mujer, la actriz Heather Locklear, le pidió el divorcio tras más de una década de matrimonio y una hija en común. No fueron años fáciles para el artista, pues al año siguiente su padre falleció de cáncer de pulmón y en 2008 lo arrestaron por conducir borracho, por no hablar de sus múltiples entradas y salidas de centros de desintoxicación.

Y durante todos esos baches de la vida, siempre tuvo el apoyo de Jon Bon Jovi, su amigo, pero el plantón de aquel concierto lo cambió todo. El cantante explicó en 2016 a People que, tras la marcha del guitarrista, no volvieron a dirigirse la palabra, pero que “no hubo ninguna pelea entre nosotros ni problemas económicos. No le despedimos, simplemente no vino a trabajar”.

Hace unos días una fuente cercana a Sambora explicaba a People que el estrés que estaba sufriendo en la banda y sus problemas personales fueron lo que empujaron al guitarrista a abandonar la banda a mitad de la gira de 2013. “Había tensiones en la banda y Richie tenía muchos problemas personales”, relata la fuente.

También menciona el cansancio al que estaban sometidos, pues en los 30 años que llevaba entonces el grupo prácticamente no se había tomado ningún descanso. “No les daba tiempo a deshacer las maletas. Necesitaba estar en casa con su hija, cuidarla y también cuidarse a sí mismo. No tenía el espíritu para estar en la banda”.

No obstante, también descubren otro aspecto que propicio su salida de la banda. Antes de comenzar aquella gira Sambora se cayó en la ducha y se rompió el hombro, lo que llevó a Jon Bon Jovi a plantearse cancelar la gira, aunque el guitarrista pensó que podría tocar colgándosela en el otro hombro. “Richie tomó oxicodona para los conciertos, pero se enganchó”, cuentan, tanto que por la abstinencia llegó a pensar que “tenía Parkinson, porque estaba temblando. Tenía que tomarlo para tocar la guitarra”.

Así es su vida ahora

Según explica esta fuente, el músico actualmente vive en Calabasas, aunque también cuenta con casas en el condado de Orange y en Hawái. Desde su salida de Bon Jovi, afirman que su vida ha sido “increíble” desde que salió de la banda porque ha podido dedicarse a estar a “tiempo completo” para su hija y llevarla a la escuela. “Están muy unidos, ella significa todo para él”, además de que actualmente mantiene una buena relación con Heather Locklear.

Más allá de su hija, ahora mismo lleva una vida de músico, componiendo y produciendo para otros artistas. “Hoy en día es compositor, así que constantemente está escribiendo, tocando y cantando. Es su pasión”.

Las palabras de Jon Bon Jovi

Quien también ha hablado recientemente por la promoción del disco ‘Forever’ y su documental ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ es Jon, al que tras preguntarle si cree que Sambora podría regresar algún día a la banda no ha dudado en contestar que “la puerta siempre estaría abierta, pero hace 11 años, por razones que no tenían nada que ver con la banda, se fue. No había enemistad. Si quiere aparecer y tocar alguna vez, se sabe las canciones”.