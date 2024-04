La hija de Kurt Cobain, a 30 años del suicidio de su padre: "Me regaló una lección sobre la muerte"

En 'Lithium' , uno de los temas clásicos de Nirvana, Cobain decía desde casi desde la anhedonia, "Estoy tan feliz porque he encontrado a mis amigos: están en mi cabeza". De hecho, su nota de suicidio estaba dirigida a Boddah , un amigo imaginario de su infancia. Hubiera sido genial que le escucharan. "Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock'n'roll. Y me siento culpable hasta lo indecible por eso", escribía el artífice de una de la últimas grandes revoluciones del rock a principios de los 90 . Quizá la última realmente auténtica.

Kurt: "¿Por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho como había sido yo. Llena de amor y alegría , confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo."