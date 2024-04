El novio de Rosalía será Springsteen para las nuevas generaciones

A los productores de biopics les encantan los 'parecidos razonables' . Y aunque probablemente el guapo 'de diseño' Timothée Chalamet no hubiera sido tu primera opción para interpretar al taciturno y enjuto Bob Dylan, has visto ya las primeras imágenes y vale, lo pillas. ¿Cómo te quedas entonces con la elección del multipremiado 'ojos azules' Jeremy Allen White para hacer del héroe de la 'working class' americana? Bien, te quedas bien.

Porque la verdad es que aunque a priori uno tampoco lo hubiera pensado, hay bastantes puntos en común entre Allen White y el líder de la E Street Band : la complexión, para empezar, con un centro de gravedad bajo y unos brazos contorneados que parecen clase obrera pero son gimnasio; una melena rizada, que aunque blonda en un caso y morena en el otro, exudan masculinidad; y una mirada, en fin, que dice de cierto tormento de andar por casa. Otra cosa es saber si el prota de 'The Bear' -y rumoreado novio de Rosalía - será capaz de encontrar 'la voz' del Boss, que es tan particular, tan explosiva, tan Jeckyll y Hyde, tan rezumante de marginalidad blanca. Pues para saberlo habrá que esperar hasta 2025, cuando se estrene la cinta.

Lo que sí sabemos, de momento, es que la cinta se centrará en la realización del sexto álbum de Springsteen 'Nebraska' (1982) para muchos uno de los mejores, sino el mejor, de Springsteen y uno en el que daba cuenta de su ensimismamiento en esa época: grabó todo el álbum en su casa, con dos micrófonos para guitarra y voz y una pequeña mezcladora con la que añadió dos pistas con algunas guitarras adicionales y algunas armonías. Y ya está. El disco intimista y folk había encontrado su forma en esa producción rudimentaria. Parece mentira que uno de los temas descartados haya sido 'Born in the USA' que daría pie a su siguiente (y exitoso) álbum. Pero esa es otra historia. Poco después de grabarlo así, lo volvió a grabar ene el estudio, ya con la E Street Band, pero algo se perdía en esa 'formalización' y el disco quedó como estaba.

Scott Cooper (“Crazy Heart”, “Hostiles”) será el encargado de escribir y dirigir la película que explore ese momento creativo y vital del músico. Y todo esto viene del libro de Warren Zane 'Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska' (2023).