Nieta influencer, varios amores y tres hijos: el entorno de Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias

“Mis padres ya me pagaron una carrera. Me ‘equivoqué’, aunque todo me ha hecho estar donde estoy, no era la carrera de mis sueños, lo hice por miedo y ahora estudio lo que me apasiona, voy a clases con unas ganas que me muero. Ahora soy Luna de verdad”, explicaba a Europa Press la nieta mayor del autor de 'Mediterráneo'.