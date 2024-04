Se subasta la guitarra que John Lennon usó durante la grabación de 'Help!'

Se trata nada más y nada menos de la guitarra que John Lennon utilizó para grabar los temas ‘You’ve Got to Hide Your Love Away!’, 'Help!', 'It’s Only Love', 'I’ve Just Seen a Face' o 'Girl' en la película ‘Help!’. Sin embargo, el 'Beatle talentoso' no fue el único que tuvo entre sus manos la reliquia ya que George Harrison fue otro de los músicos que la tocó, en su caso durante la grabación de "Norwegian Wood".