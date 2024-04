En los últimos años la marca Pink Floyd no ha dejado de generar titulares por una u otra razón. Ya fuese por la publicación de 'Hey Hey, Rise Up!', el tema benéfico por Ucrania acreditado a la mítica banda, o por la "primera" gira de despedida de Roger Waters y las acusaciones de antisemita con las que ha venido lidiando, o por la enésima bronca entre él y David Gilmour. Ahora es el guitarrista quien reclama el foco tras anunciar que tiene nuevo disco en el horno, 'Luck and Strange', el primero en nueve años, y que podremos degustarlo el próximo 6 de septiembre. El primer single, 'The Piper's Call', ya está en el aire.