Andrea Bocelli celebrará sus 30 años de carrera rodeado de estrellas

Qué locura fue la popularización de la música lírica en lo 90. Mientras Los Tres Tenores -ese 'power trio' operístico que un día se les antojó a Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras- abría la veda volviendo ubicuos hitazos tipo 'Nessun Dorma' o 'Vesti la giubba', combos como 'Il Divo' rizaban el rizo ya en los 2000 entonando con brillante timbre cuasi heroico cosas como 'My way' o 'Unbreak my heart' llevando el concierto de 'boy band' a otro nivel. Entre esos dos actos la bella figura de Bocelli campeó también en los escenarios haciendo sentir a medio mundo como Julia Roberts en 'Pretty woman' cuando va por primera vez a la ópera y dice que está a punto de hacerse pis.