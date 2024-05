El lado más íntimo de Van Morrison: sus tres mujeres y cuatro hijos

Fruto de esta unión nació Shana Morrison en 1970 , quien eventualmente seguiría los pasos musicales de su padre. Sin embargo, el matrimonio no duraría mucho, y se disolvió en el año 1973, dejando tras de sí no solo recuerdos sino también una serie de canciones inspiradas en su relación.

Después de un largo periodo de soltería, Morrison encontró el amor nuevamente en Michelle Rocca, una ex Miss Irlanda con quien se casó en 1992. Rocca no solo compartió vida con el artista, sino también su arte, apareciendo en la portada del álbum de Morrison titulado "Days Like This", así como en espectáculos de poesía y protagonizando con todo ello una relación de lo más pública.