Nebulossa no son los únicos: otras parejas que se subieron al escenario de Eurovisión

Nebulossa , el dúo formado por María Bas y Mark Dasousa , son los veteranos del Festival de Eurovisión 2024 que se celebra este año en Malmo. Ella con 55 y el con 48 se han convertido en los mayores de la edición, pero también en unos de los que más éxito han cosechado acumulando más de 16 millones de reproducciones con su tema ‘Zorra’ con el que compiten por conseguir el ansiado micrófono de cristal que España no logra desde 1969, cuando Salomé (con empate a cuatro) revalidó la victoria de Massiel.

Nebulossa no es, ni de lejos, la primera pareja sentimental que se sube al escenario de Eurovisión, en España el último caso es reciente, cuando en 2018 unos Amaia y Alfred recién salidos del programa que les dio la fama nos representaron en Lisboa, aunque sin mucha suerte. Y es que el amor ha estado muy presente a lo largo de la historia del certamen.

Los representantes de Bélgica en 1971 ya eran pareja de mucho antes, pero ese año la suerte no estuvo de su lado, pues Nicole enfermó y no pudieron acudir a Eurovisión, que en aquella ocasión se celebraba en Dublín. Sin embargo, dos años después pudieron cumplir su sueño, aunque la suerte volvió a no estar muy presente, pues acabaron en último puesto.