Corría el año 1983 y en cuestión de unos cuantos meses NOFX, que así decidieron llamar a su grupo, ya estaba grabando sus primeras canciones y dando conciertos a los que acudían sus amigos del barrio. Al principio eran cuatro gatos , pero el boca a boca no tardó en convertirles en uno de los grupos punk del panorama más alternativo americano junto a Green Day o The Offspring .

Comencemos por el propio Fat Mike, un tipo capaz de abrirse en canal en una canción (That time I killed my mom) contando la historia real de cómo mató a su madre con una mezcla de pastillas para evitar que siguiera sufriendo por culpa de una enfermedad terminal. El mismo tipo que se droga en directo durante una aparición en televisión o que se baja los pantalones para limpiarse el culo durante una entrevista, pero que también reconoce que escondió por pudor durante más de 40 que ha llevado toda la vida bragas debajo de los calzoncillos y que se traviste desde los 13.

La irreverencia y el humor llevado hasta el extremo son sus señas de identidad. No engañan a nadie . Son claros. Buscan el conflicto , el despertar de la gente, aunque haya muchos que no entiendan e incluso puedan sentirse ofendidos.

Las portadas de sus discos tampoco han pasado jamás desapercibidas. No en vano, alguna incluso ha sido censurada en algunos países por bestialismo. En ellas han mostrado desde a Donald Trump sujetando un misil (The decline) hasta un hombre abusando de una oveja (Heavy Petting Zoo) o un Papá Noel ahorcándose (Christmas has been X’ed).