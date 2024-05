La Inglaterra juvenil de los años 60 se debatía entre los rockers y los mods. Los primeros vestían chaquetas de cuero, llevaban tupé y patillas y se piraban por el rock and roll. Los segundos vestían trajes y parkas, se desplazaban en scooters y gustaban del pop y el rythm & blues. Ambas facciones se identificaban como enemigas acérrimas, y el punto álgido de esa enemistad llegó en mayo de 1964, cuando las dos tribus se liaron a palos en una multitudinaria pelea en una localidad costera del sur llamada Brighton. Los disturbios se prolongaron durante dos días, pero la rivalidad no cesó en los años sucesivos, como bien retrató la película 'Quadrophenia', con banda sonora de The Who.