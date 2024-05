Billy Idol: "Robé los masters de mi disco más exitoso para dárselos a mi camello"

Son particularmente jugosas las partes en las que el intérprete de 'Dancing with myself' habla de sus enfrentamientos con las discográficas que intentaban meterle en vereda y sobre todo, decidir sobre los asuntos creativos relacionados con la música. Por ejemplo cuando quisieron imponerle una portada que no le gustaba para el disco 'Rebel Yell', que sería uno de sus más exitosos. "Yo estaba seguro de que esa portada no funcionaba, que había algo mal en esa imagen, y que si lanzábamos el disco así, no funcionaría. El hecho es que la discográfica se empeñó en decir: 'lo dejamos, no está tan mal.' Así que simplemente pensé: no voy a permitir que esto suceda, es estúpido, sólo necesitan reimprimir la tapa. No voy a hacerles ni puto caso y más bien los voy a chantajear. Así que fui a Electric Lady de madrugada, sabía que las cintas y pruebas estaban en unas cajas y me las robé. Salí del estudio y se los di a mi camello de heroína y llamé a la compañía discográfica y dije: 'Este tipo a quien se las he regalado las sacará a la calle de contrabando en un par de días si no cambiáis la foto'. Y cedieron. ¡No dejes que te pisoteen!".