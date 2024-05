Lenny Kravitz, a punto de los 60 y mejor que nunca: "No entiendo el concepto de edad"

A punto de cumplir 60 años Lenny Kravitz está en su mejor momento. No solo se mantiene en una forma física excelente que es la envidia de todos sus compañeros generacionales, sino que este año ha recibido el premio Music Icon Award en los People's Choice Awards y se ha ganado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood . Por su fuera poco, el músico neoyorquino tiene nuevo disco bajo el brazo, 'Blue electric light' , y será el plato fuerte del espectáculo previo a la final de la Liga de Campeones que disputarán Borussia Dormund y Real Madrid el 1 de junio en el estadio de Wembley.

El reciente vídeo en el que aparecía haciendo abdominales con pesas en el gimnasio perpetrado con botas, pantalones de cuero, gafas de sol y camisilla bien podría ser la cúspide del molonismo rockero. El propio Kravitz asegura en una entrevista en 'El Mundo' que lo de cumplir años no es algo que le preocupe lo más mínimo.

"No entiendo muy bien el concepto de edad", afirma. Y se explica: "Uno puede tener 30 años y estar destruido, o tener 80 y ser joven y vibrante. Cuando alguien llega a los 100 años, ¿se siente como una persona de 100 o como la que siempre fue? En mi caso, puedo decir es que estoy mejor de lo que he estado en toda mi vida. Mental, espiritual y físicamente me siento más joven que nunca".