En cuanto al repertorio que tocarán, en realidad, no será muy distinto al de 2016. Se incorporan un par de piezas de 'Power Up', pero el grueso del concierto se compondrá en su mayor parte, como siempre, de sus viejos clásicos, tirando sobre todo de los álbumes 'Back In Black', 'Let There Be Rock' y 'Highway to Hell'. Lo de siempre, y noche tras noche igual, pero lo que todos queremos, con uniforme escolar, campana gigante y cañones incluidos. Bueno, y con más canas. Y un importante matiz: esta vez sí puede ser (de verdad) la última.