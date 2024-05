Otorrino, sobre la afonía de Springsteen: "Andará justo para llegar al 100% al concierto de Madrid"

El 'Boss' ha suspendido los próximos conciertos de su gira debido a una afonía y espera estar listo para las fechas españolas

Hablamos con la especialista Jennifer Cueva sobre los tiempos de recuperación y las opciones de que se celebren los recitales en España

A poco más de quince días de la llegada a España de Bruce Springsteen & the E Street Band saltaron todas las alarmas rockeras. El 'Boss' suspendía sus conciertos en Marsella, Praga y Milán, previos a la cita en nuestro país, debido a una afonía. En la agenda del cantante estadounidense, de 74 años, se mantienen los recitales de Madrid, con el triplete en el Civitas Metropolitano previsto para los días 12, 14 y 17 de junio, y los de Barcelona, 20 y 22 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La pregunta inevitable para miles de fans preocupados por la salud de su ídolo es si peligran las fechas españolas, por eso buscamos respuestas acudiendo a un especialista.

En la gala de los Ivor Novello Awards, celebrada este viernes en Londres, y en la que Springsteen recibía el galardón Fellow of the Ivors Academy de manos de Paul McCartney, ya fue dolorosamente obvio que su estado vocal no era el mejor cuando interpretó 'Thunder Road' con guitarra y armónica. Un diluvio acontecido durante el concierto en Sunderland solo dos días antes no impidió que Bruce se entregara durante más de dos horas y media ante 40.000 fans, pero la lluvia y el frío se cobraron su precio.

"Exámenes y consultas adicionales han llevado a los médicos a determinar que Springsteen no debería actuar durante los próximos 10 días", rezaba el comunicado publicado en las redes sociales del artista el pasado sábado, poco antes del show previsto en el Orange Vélodrome de Marsella. Pero, ¿qué puede tener exactamente el rockero de New Jersey? "Probablemente sea una disfonía por sobreesfuerzo vocal que ha podido agravarse por haber cantando con unas condiciones meteorológicas adversas", nos explica Jennifer Cueva, especialista en otorrinolaringología pediátrica y patología de la voz.

¿Llegará a tiempo la voz del 'Boss'?

¿Es realista entonces la previsión de los médicos del artista de estar recuperado en diez días? "En este tipo de lesiones agudas pueden tener un tiempo de recuperación variable. Si ya presentaba algún problema de voz previo que se haya agravado, la recuperación puede ser más lenta. Si es algo más agudo y de poca gravedad, manteniendo las pautas que le indiquen los especialistas en voz que le traten podría incorporarse en unos 15 días si presenta una buena evolución", argumenta la experta.

"Desde luego, si los problemas los arrastra desde el día 25 de mayo, andará bastante justo para llegar al 100% al concierto de Madrid", advierte la otorrino, aunque también deja abierta la puerta de la esperanza: "Se entiende que un artista de su talla y calidad debe tener un entrenamiento en voz previo y un equipo de especialistas velando por su salud vocal que garantice que su recuperación sea lo más rápida posible. No dudo que Bruce hará todo lo que esté en su mano por no defraudar a sus fans, al igual que todo el equipo médico que le respalde".

Los años también pesan

Quizás a Springsteen le pudo su profesionalidad y su leyenda de 'animal de directo', y por eso permaneció durante tanto tiempo a la intemperie bajo unas condiciones muy adversas -"una lluvia torrencial y un viento rugiente", según sus propios palabras-, lo que le hizo terminar el show calado hasta los huesos. Por el camino pudo olvidarse de que tiene 74 años, y a esa edad conviene tomar ciertas precauciones.

Los años también pueden pesar en la recuperación, que lógicamente no puede ser tan rápida como la de una persona joven. "Con el tiempo las cuerdas vocales tienden a envejecer y, con ello, muchas de sus propiedades, lo que podría afectarle negativamente en su recuperación; si bien es cierto que siendo un profesional como es de la voz se entiende que tiene su instrumento de trabajo entrenado para que cualquier imprevisto pueda afectarle en menor medida", explica Cueva.

Cuidado con acortar los plazos

Y, ojo, querer saltarse plazos y volver a cantar sin haber completado la recuperación también puede tener graves consecuencias. "El no tratar correctamente una disfonía puede hacer que el daño progrese y se cronifique generando lesiones de mayor gravedad y de peor recuperación", alerta la especialista.

No es la primera vez en los últimos tiempos que el autor de 'Born in the USA' se ver forzado a suspender conciertos debido a problemas físicos. Ya en septiembre del año pasado le diagnosticaron una úlcera péptica que le mantuvo siete meses en el dique seco. Su regreso a los escenarios se había hecho efectivo con esta gira de 2024, que ya había llegado a Europa, con seis shows completados en las islas británicas antes de esta nueva interrupción.