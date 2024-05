'El imperio contraataca', el hit punk de Los Nikis del que se apropió la ultraderecha "sin pedir permiso ni pagar derechos"

Es una de las canciones más irreverentes y divertidas de los años 80, pero terminó convirtiéndose en un himno de los partidos de extrema derecha

"Les dijimos: Primero, se pagan autores. Y segundo se pide permiso. Pidieron permiso y les dijimos que no", explica Joaquín Sánchez en 'El País' sobre el 'robo' de la canción por el partido España 2000

"Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan por mucho tiempo que pase", así comenzaba una de las canciones más irreverentes y divertidas de los años 80, 'El imperio contraataca' de los Nikis, también conocidos como 'los Ramones de Algete'. Lo sorprendente es que un tema que era claramente una parodia delirante de la España de Felipe II terminara convirtiéndose en uno de los himnos favoritos de la extrema derecha. Un disparate que dejó patidifusos a los propios autores pero que, si se piensa bien, no deja de tener cierto sentido.

'El imperio contraataca', titulada así como simpático homenaje a la mítica secuela de 'La guerra de las galaxias', abría el primer álbum de los Nikis, 'Marines a pleno sol', publicado en 1986. Fue un gran éxito que llegó al número 1 de Los 40 Principales, cuando esto tenía su importancia. Jamás dieron con otro hit igual. Y nunca ha pasado de moda, incluso a pesar suyo.

El imperio de la astracanada

Examinando de nuevo la letra no cabe duda de que estamos ante el cachondeo total de unos veinteañeros con ganas de pasárselo bien pisando callos. Ni fascistas ni comunistas, "tocapelotistas", se autodenominaban con mucha gracia. Nada más empezar el trote contagioso del tema se menciona exactamente el año 1.582, cuando se decía que el sol no se ponía en nuestro Imperio, y acto seguido añaden un bobalicón “me gusta mucho esa frase”.

Después imaginan un nuevo imperio en el que la tortilla de patatas española ha derrocado a la hamburguesa de McDonalds, en el que España le mete una paliza a Yugoslavia en baloncesto (jajaja) y en el que en los casinos de Las Vegas ya no se juega al black-jack sino al cinquillo. El videoclip low cost que hicieron en El Retiro para ilustrar el tema, y que se emitió en el mítico programa de 'La bola de cristal', no hacía sino resaltar su esencia de astracanada, con los miembros del grupo disfrazados de Felipe II, Velázquez y Curro Jiménez.

Una chorrada sin trasfondo político

“La canción era una chorrada y no tiene ningún trasfondo político. Y lo sé de buena tinta, porque la escribí yo”, contaba Joaquín Rodríguez, bajista de Los Nikis, a 'Verne'. No lo tendría, pero con los años, cuando el grupo como tal ya no existía, la derecha más reaccionaria empezó a quedarse con la idea de que la canción es de verdad un homenaje a la gloria imperial española.

"Eso fue muy posmortem, a finales de los noventa. Mis sobrinas me contaron que de pronto en las discotecas la gente cantaba eso y levantaba el brazo. Yo flipaba. Cuando yo hice esa canción fue pensando en una sátira del libro de texto del colegio donde veías el mapa de España de siglo XV y después cómo iba menguando", explica Joaquín en una entrevista reciente en 'El País' con Raquel Peláez. "Me fastidia que la gente le busque tres pies al gato cuando no los tiene", agrega para dejar clara su postura.

Lo cierto es que 'El imperio contraataca' se ha convertido en un must de las fiestas de los partidos de ultraderecha, y los propios Nikis tuvieron que prohibir a uno de esos partidos, España 2000, que la usaran en sus mítines y la incluyesen en su página web. "Les dijimos: perdonad, no. Primero, se pagan autores. Y segundo se pide permiso. Pidieron permiso y les dijimos que no", indica el músico en dicha entrevista.

Rodríguez tampoco esconde sus preferencias políticas, aunque ocupen en su cerebro un "uno por ciento", y no tienen que ver con las de Vox. "Yo siempre he votado centro. No sé si está bien decir lo que votas o no, pero yo siempre he votado centro. Voté a UCD, luego voté a CDS, ahora votaba a Ciudadanos. ¡Y me he quedado sin partido!", se confiesa.

Guitarras por banjos

Hoy, rebautizados como Los Nikis de La Pradera y reconvertidos en grupo country, mantienen el característico sentido del humor de clásicos como 'Sangre en el Museo de Cera', 'Maldito cumpleaños' o 'Mi chica se ha ido a Katmandú', solo que cambiando guitarras por banjos. Eso sí, ahora se contienen un poco más. “Inconscientemente te estás cortando todo el rato. Ahora venía detrás de una furgoneta en la que ponía: Lacasitos y Conguitos, y me he acordado de una canción de Los Nikis, ‘Aurelio el misionero’, que decía: ‘Dejad que los conguitos se acerquen a mí’. Todas esas cosas ahora ni se me ocurren. Alguno va a salir ofendidísimo”", le contaba Joaquín a nuestro compañero Miguel Ángel Bargueño.

El imperio contraataca (Letra de Joaquín Rodríguez)

Hace mucho tiempo que se acabó,

pero es que hay cosas que nunca se olvidan

por mucho tiempo que pase.

1582, el sol no se ponia en nuestro imperio,

me gusta mucho esa frase.

Con los Austrias y con los Borbones

perdimos nuestras posesiones.

Esto tiene que cambiar,

nuestros nietos se merecen que la historia

se repita varias veces.

Mira como gana la selección,

España esta aplastando a Yugoslavia

por 20 puntos arriba.

Cambia el rumbo de la evasión,

de Cuba van directos a Canarias

y ya no van a Florida.

Los McDonald's están de vaca flaca

Ha vencido la tortilla de patatas.

En Las Vegas no hay Black Jack

solo se juega al Cinquillo

y la moda es en rojo y amarillo.

Seremos de nuevo un Imperio,