Cyndi Lauper se retira con una gira por todo lo alto: la vida de la eterna outsider del pop ochentero

La gran Cyndi Lauper dejará los escenarios tras su próxima gira norteamericana de despedida por EE UU y Canadá

Icónica, singular, excéntrica, la carrera de la cantante ha estado siempre marcada por las constantes comparaciones con Madonna

Con 'She's so unusual' su lbum debut, se convirtió en la primera cantante femenina en incluir cuatro sencillos en los cinco primeros puestos del Billboard

No podía llamarse de otra manera. El 'Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour' será el último periplo de la Cyndi Lauper por los escenarios. Así lo ha anunciado ella misma aunque no ha explicado las razones. Se trata de una despedida de la música en vivo, en todo caso, pero es probable que la artista le regalé a sus fans más música de estudio. La gira de despedida comenzará el 18 de octubre en Montreal y finalizará, 23 fechas después, el 5 de diciembre en el United Center de Chicago. No hay planes de despedida europea, de momento.

Podría decirse que la carrera y la propia personalidad de Lauper estaban resumidas en el título de su álbum debut: 'She's so unusual' (1983). Con esa declaración de singularidad era presentada al mundo una artista que hizo de la excentricidad una bandera. Era un producto genuinamente pop, pero que no dejaba de ser inclasificable, una mezcla de inocencia, punk brilli brilli y comedia bufa que la alejaba totalmente del estereotipo de la mujer hipersexualizaba que perfomaba, por ejemplo, la entonces también debutante Madonna. Porque sí, si hablamos de Cyndi Lauper tenemos que hablar de Madonna.

"Mi prima maligna"

A propósito de 'La gran noche del pop', el documental sobre la grabación del 'We are the world', Lionel Richie admitía en una entrevista que tal vez se había equivocado al relegar a Madonna (e incluir a Cyndi Lauper) de la histórica sesión. ¿Se equivocó? El error, en realidad, era la forzada nesesidad de tener que elegir entre ambas. El cantante y compositor alude a la idea de tener voces 'muy reconocibles' en la canción pero lo cierto es que nadie se planteó elegir entre Daryl Hall o Huey Lewis, entre Steve Wonder o Ray Charles. La razón es muy sencilla: si de algo se encargaba la industria en esas épocas (y en estas también) es de crear, alimentar y sostener supuestas 'rivalidades' entre mujeres. Es algo que ambas artistas, cada una a su manera, vienen denunciando desde aquellos ya lejanos años 80.

La propia Lauper, quien alguna vez se ha referido a Madonna como 'mi prima maligna' ha sido la que más veces a levantado la voz contra este supuesto enfrentamiento que, en realidad, nunca existió más allá de que se trata de artistas completamente distintas. "Desafortunadamente, siempre enfrentan a mujeres contra mujeres -ha dicho en más de una ocasión- Y tengo que admitir que eso me hizo sentir muy mal en su momento".

Outsider

Los padres de Cynthia Ann Stephanie Lauper (Brooklyn, Nueva York; 22 de junio de 1953) se divorciaron cuando esta tenía apenas tres años y Lauper hubiera crecido como otra chica de Nueva York con especial predilección por la moda y las artes visuales, pero su madre se volvió a casar con un sujeto que no solo abusaba de ella y sus hermana física y verbalmente, sino que era un pedófilo confeso. Fue en ese ambiente que Lauper aprendió a hacer dos cosas: a tocar la guitarra (con 11 años y de manera autodidacta) y a sobrevivir.

A lo 15 ya componía sus propias canciones y empezaba a juntarse con otros chicos de la escuela para niños con talento a la que asistía, y a crear sus primera bandas. La respuesta sin embargo, siempre era la misma, mientras que los productores destacaban la increíble voz de Lauper, sus acompañantes no tenían o necesario para lograr el éxito. Por esa época Lauper, además de empezar a cantar como solista en diversos pubs, trabajaba como dependienta en tiendas de ropa vintage, de las que sacaría su peculiar estilo punk. Todo cambiaría para la artista cuando en uno de esos pubs un productor de Portrait Records la 'redescubrió' y la llevó a firmar su primer contrato discográfico. El título del disco, cuya foto de portada tomo Annie Leibovitz, reflejaba las propias impresiones de la discográfica antes una chica completamente distinta a lo que había.

El resto, como se dice, es historia: cuatro de los sencillos del álbum llegaron a lo más alto de los ránkings (incluido su clásico 'Girls just wanna have fun', que no compuso ella, pero al que modificó la letra convirtiéndolo de misógino a himno feminista), Grammy a la artista revelación, discos de oro, etc.

Evolución

Cuatro décadas y 11 álbumes de estudio después - último fue “Detour”, lanzado en 2016- Lauper anuncia que se retira. Muy probablemente esto se deba a algunos problemas de salud de los que ya había hablado en años anteriores, como la psoriasis. A sus 70 años de edad, Cyndi Lauper continúa manteniendo su misma personalidad y apariencia característica por llevar el cabello de colores. Muy activa en redes la artista suele hacer activismo a favor de los derechos fundamentales de las mujeres, lo mismo que Madonna.