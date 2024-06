Es cierto, de 1988 para acá no ha habido, ni habrá, otra banda como los Beatles. Ni como Pink Floyd . No habrá otro Bowie ni nada que se le acerque. Pero lo cierto es que los últimos 40 años tampoco han sido un páramo. Y de hecho los propios fanáticos del rock le han contestado varias veces a Simmons con listas que, por lo general, incluyen a Nirvana, Pearl Jam, Pulp, The Cranberries, Coldplay, Oasis, Foo Fighters, Green Day, Nine Inch Nails, Pantera , y la lista puede seguir...

Lo cierto es que es que carece de lógica comparar bandas contemporáneas con otras de los 60, 70 u 80s. La música, y el rock no es la excepción, es un arte vivo, que evoluciona. Tampoco podían existir Eminem en los 50. Ni The White Stripes en los 70. Bueno, estos tal vez sí, pero ya se entiende. Que no haya un Miles Davis no quiere decir que el jazz este muerto y que no hay un nuevo Mozart no quiere decir que la música clásica no exista. Podemos echar de menos la calidad y la complejidad de sus obras, desde luego, pero las nuevas generaciones traen sus propias propuestas artísticas. La música electrónica actual tampoco podía existir en los 80. Y Mozart sin duda habría sido un gran exponente.