Miguel Ríos cumple 80 años: cuando los músicos se reivindicaban clase obrera

Es cierto que en el 'Rock & Ríos' la única clase obrera que se describe es la del rockero on the road ("Cada día despierto en distinta habitación / Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol / Dormimos poco y mal, quemando la salud /Para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo /Qué estarás haciendo tú"), y que Ríos es más célebre por ponerle letra al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y por el "Santa Lucía"; es cierto que con el paso de los años, no solo se alineó con el combo progre formado por Víctor Manuel, Serrat, Ana Belén, etc., sino que también renegó del uso que se le dan a sus impuestos, pero eso viene con el pack. Y sino pregúntenle a Sabina, que ya ni siquiera se siente tan de izquierdas (después de que Hacienda le crujiera los huesos). Y no es menos cierto que Ríos se mantiene firme en su discurso: "La dignidad de la gente que no tiene nada es la que más me interesa" asegura.