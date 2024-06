Queen, a punto de vender sus canciones por la mayor cifra jamás pagada

En el año 1970, Londres veía nacer de la mano de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon la banda de rock Queen, que a lo largo de su trayectoria dejó auténticos himnos: ‘We Will Rock You’, ‘Bohemian Rapsody’, ‘The Show Must Go On’, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘I Want To Break Free’ son solo algunos de ellos. En agosto de 1987, Freddie Mercury ofreció su última actuación en Inglaterra y cuatro años después, falleció a causa de una bronconeumonía por el VIH que padecía. A pesar de ello, el grupo continúa siendo a día de hoy uno de los más reconocidos y relevantes del panorama musical, razón por la que de nuevo, podrían conseguir un gran hito.