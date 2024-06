'Friends' y el 'Boss', el tándem definitivo: Courteney Cox vuelve a bailar 'Dancing in the dark' 40 años después

La actriz de 'Friends' recupera en un reto viral el mítico baile del videoclip del 'Boss' que la convirtió en un rostro popular

Cox tenía 20 años cuando interpretó el papel de fan elegida por el mismo Springsteen para bailar 'Dancing in the dark' en un concierto

Cuando Springsteen fue al camerino de Taylor Swift para tocarle su canción favorita

Mucho antes de ser la inolvidable Mónica de 'Friends', Courteney Cox fue la compañera de Bruce Springsteen en el vídeo 'Dancing in the dark', la canción que convertiría al 'Boss' en una de las mayores estrellas de los 80. Aquellos breves pasos de baile que la MTV emitiría una y otra vez le dieron a Courteney la oportunidad de abrirse camino como actriz y ella no la desaprovechó. Ahora, exactamente 40 años después, ha rescatado la mítica camiseta que lució en aquel vídeo para recrear el baile que la hizo famosa.

Cruce de caminos

Courteney era una auténtica desconocida en 1984. De joven había empezado a estudiar Arquitectura en Alabama, pero pronto dejó eso atrás para buscar una oportunidad en Nueva York. Ya era modelo en la agencia Ford y había conseguido meter la cabeza en una telenovela cuando le surgió la posibilidad de aparecer en un vídeo de Springsteen. Tenía 20 años.

'Dancing in the dark' era lo primero que se pudo escuchar de 'Born in the USA', el álbum con el que Springsteen conquistaría el mainstream de su época. Hasta entonces había sido un rocker con un público fiel y una reputación intachable, pero no era una superestrella global. Gran parte de la culpa de aquel estallido comercial la iba a tener esta canción, compuesta a última hora a petición de su manager, Jon Landau, que consideraba que les faltaba un tema capaz de ser un pelotazo en las listas.

Springsteen había escrito ya más de 70 temas para aquel disco y la sugerencia de Landau no le sentó precisamente bien. Le replicó que si quería otra canción fuese y la compusiera él mismo. Pero finalmente se sentó y le salió en una sola noche, volcando en ella todas las frustraciones que le habían generado la larga gestación del álbum y la desorientación vital que sentía en aquel momento. Tenía 35 años.

"¿Has visto mi baile? Fue patético"

Para dirigir el videoclip se había contratado nada menos que a Brian de Palma, que entonces venía de 'El precio del poder' con Al Pacino. La idea, tan frecuente en la época, era filmar una actuación en directo. El concierto elegido para la ocasión fue el que dio en St. Paul, en Minnesota. Las imágenes se tomaron a mitad del recital sin que el público notara que se estaba grabando un vídeo (aunque algo raro sí debieron percibir, ya que la canción se interpretó dos veces para que De Palma pudiera tener más material).

El vídeo no dejaba de ser una actuación típica de ídolo pop de la época, pero el plot twist que lo hizo célebre llegaba casi al final, cuando Bruce se fijaba en una de las jóvenes que estaban en primera fila y la invitaba a subir al escenario a echarse unos bailes con él. Courteney recordaba lo nerviosa que estaba en una entrevista en Sirius XM hace unos años: "Bruce Springsteen es tan increíble... Dios, es tan increíble. Me encanta esa canción. Me da un poco de vergüenza porque siento que cuando veo el vídeo, cuando lo veo... quiero decir, Dios. ¿Has visto mi baile? Fue patético. No soy una mala bailarina, pero fue horrible".

Puede que Courteney no quedara muy satisfecha con el resultado pero, además de los 350 dólares que cobró, consiguió ser vista por millones de personas, lo que le dio ese empujón que su carrera necesitaba. Solo poco después lograría un papel en la sitcom 'Family Ties' como novia de Michael J. Fox. Y años más tarde llegaría el bombazo de 'Friends'.

Icono de la cultura popular

El bailecito de marras también dejaría su huella en la cultura popular. Años después, Alfonso Ribeiro, el actor que interpretaba a Carlton Banks en 'El príncipe de Bel-Air', confesó en 'Variety' que el mítico baile por el que siempre se recordará a su personaje estaba inspirado en el de Bruce y Courteney en 'Dancing in the dark'. El propio Springsteen ha reconocido después, en el programa de Jimmy Fallon, que sus movimientos le dan bastante vergüenza y que sus hijos siempre le toman el pelo al respecto.