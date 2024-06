Paul McCartney vuelve a España tras ocho años: cómo y cuándo conseguir las entradas

Quien ríe el último ríe mejor. Paul McCartney se ha tardado lo suyo, pero finalmente ha anunciado que las dos últimas fecha de su espectacular gira 'Got Back', antes de 'terminar en casa', en el Reino Unido, serán en Madrid. En efecto, tras su paso por la Defense (París) y antes de cerrar por todo lo alto en Manchester y Londres, el ex Beatle dará dos conciertos en el WiZink center de Madrid, para regocijo de los fans españoles, que ya llevaban ocho años esperando.

En realidad ha sido un anuncio esperado desde algunos días, cuando el centro de la capital empezó a llenarse de carteles con la foto de McCartney preguntando al teléfono "¿Madrid?" . La respuesta ha sido: yes, please, y este lunes llegaba finalmente la confirmación de ambas fechas: el 9 y 10 de diciembre en el WiZink Center.

Han pasado 62 años desde que un grupo de jóvenes de Liverpool editaran un sencillo llamado 'Love me do' y empezaran a cambiar para siempre la historia de la música. Tanto tiempo después, Paul McCartney y Ringo Starr, los dos Beatles sobrevivientes, siguen disfrutando de una 'beatlemanía' que en realidad no parece haberse ido nunca. Más allá de sus carreras solistas, el fenómeno de los 'fab four' ha sido una constante en el mundo de la cultura popular. El documental 'Get Back' (2021), de Peter Jackson, puso a la banda nuevamente en primera línea de interés, y el anuncio de las cuatro películas (cada una desde la perspectiva de un Beatle) dirigidas por Sam Mendes, no ha hecho sino confirmar la enorme vigencia de su legado artístico.