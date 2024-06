Jason Momoa, bajista de metal (y otros actores que tienen bandas de rock)

Momoa daba señales. Ya había dicho que en su perfomance como héroe submarino había mucho del 'Kill'em all' de Metallica y una pizca de Black Sabbath ; además, estuvo 17 años con Lisa Bonet , la actriz ex pareja de Lenny Kravitz; y su actual novia es Adria Arjona , hija del músico Ricardo Arjona. La música le rodea. Merodea. Y si os estáis preguntando que qué tal la banda, podemos decir que regulera, pero, y esta es la parte buena de todo esto: ser actor famoso y tener una banda de rock, sobre todo de covers , no tiene margen de error: es pura diletancia . Y en cualquier caso, tu fandom siempre lo verá como un hobby.

Otra cosa es que tú te mismo te lo tomes muy en serio, como Woody Allen, que lleva décadas tocando con su banda de jazz, la New Orleans Jazz Band; o como Russell Crowe con los Indoor Garden Party, con quienes graba discos y se va de gira europea de tanto en tanto; o como Scarlett Johansson, que grabó un disco con Tom Waits; o como Juliette Lewis, que lleva veinte años al frente de Juliette and the Licks; o como Keanu Reeves, que no solo es bajista en lo memes sino que también lo es en la vida real (de hecho su temperamento podría ser definido directamente como 'bajista') y fundó su propia banda, Dog Star, hace casi 30 años y ahí sigue, saludando de 'cuernitos' a la peña que le grita "¡Neo!" o "¡John Wick!" cuando se está concentrado en la línea de bajo del 'Just like heaven', de The Cure.