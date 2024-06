Si estás siguiendo la Eurocopa, y lo estás haciendo, habrás notado que el himno oficioso de la selección inglesa es un pegajoso tema de los sesenta: "Sweet Caroline / Good times never seemed so good ('So good! So good! So good!)" o lo que es lo mismo: "Dulce Carolina, los buenos tiempos nunca han parecido tan buenos". ¿Quién es esa Carolina y por qué le cantan los ingleses como si se tratara de la diosa del fútbol? La historia la desveló el propio autor de la canción original, el gran Neil Diamond, hace algunos años. La Carolina del tema no sería otra que Caroline Kennedy, la hija del desaparecido John F. Kennedy.