'Purple Rain', la obra maestra de Prince, cumple 40 años: "Esta canción pertenece al fin del mundo"

Prince Rogers Nelson (Mineápolis, 1958-2016) solía obsesionarse con los cielos que 'se llenaban de sangre' . Más concretamente, con el color púrpura que resultaba de un atardecer rojizo estampado en el azul. "El resultado es como una lluvia púrpura, algo que tiene que ver con el fin del mundo , con estar con la persona que amas y dejar que tu fe o tu dios te guíe a través de ella". El resultado también fue una obra maestra de apenas nueve canciones con las que Prince and The Revolution, su banda en aquel momento, verdaderamente revolucionaron el pop de los 80.

Toda obra maestra contiene sus propias paradojas, y 'Purple Rain' sin duda las tiene. El hecho, por ejemplo, de que dos de sus hits alcanzara el número uno en las listas, pero su tema insignia, el que da título al disco (y una de las mejores power baladas de todos los tiempos) apenas ocupara la segunda posición (por detrás del 'Wake me up before you go (go)', de Wham!). O el hecho de que Prince pensará que la canción era demasiado parecida a 'Faithfully', un tema menor de Journey con el que que comparte cierta familiaridad de acordes en la guitarra, pero que a los mismos miembros de esa banda les pareció un disparate comparar. O que la frase 'purple rain' apareciera 12 años antes una canción del trío folk America pero que, a pesar de que algunos críticos se esforzaron en relacionar ambas producciones, cuando le preguntaban a los de America qué significaba en su canción aquello de 'lluvia púrpura' estos contestaban algo así 'ahí nos habéis pillado'.