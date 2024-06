Cuando Paco de Lucía se bloqueó tras grabar el concierto de Aranjuez: "Una angustia horrorosa"

De Lucía tenía 44 años cuando hizo el Concierto de Aranjuez. Según Suárez, "es posible que Paco empezara a identificar entonces la 'tristeza del corredor' de la que habla el japonés Haruki Murakami ", uno de los escritores favoritos del guitarrista. Concretamente, se sentía muy identificado con sus memorias 'De qué hablo cuando hablo de correr' , en cuyas páginas daba con una de las piedras de toque del pensamiento de Paco. "Cuando pienso en la vida, a veces tengo la impresión de que no soy más que un tronco a la deriva , arrastrado por las aguas hasta una playa", escribía Murakami. Igualmente el músico creía que él no era dueño de su rumbo y simplemente aceptaba la corriente de la vida.

Cuando el japonés hablaba de la tristeza del corredor se refería a ese momento en el que sentía que correr ya no le resultaba "algo despreocupado y divertido como antes". Un sentimiento en el que De Lucía podía reconocerse en aquel momento de su vida. "Me entra alegría cuando sale algo bonito, y a continuación me deprimo otra vez. Es una angustia horrorosa", cuenta Suárez que decía el músico, frustrado porque tenía muchas ideas en teoría fantásticas en la cabeza pero que al llevarlas a cabo no parecían valer nada.