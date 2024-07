Paul McCartney ha elegido su favorita entre las más de 3.000 versiones de su 'Yesterday'

El ex Beatle ha dictado veredicto: entre las más de 3.000 versiones de 'Yesterday' hay una que le parece la mejor

El intérprete de su versión favorita es un músico de soul que fue asesinado por su propio padre en 1984

McCartney compuso su canción más célebre en hace 60 años, y la grabó un año después sin que los otros Beatles participaran

"Lo único que hiciste fue 'Yesterday'" ('How do you sleep', John Lennon). Aún en sus momentos de rencor más corrosivo, Lennon no podía sino admitir, entre insultos, que 'Yesterday' es una gran canción. Y por lo menos otros 3.000 músicos profesionales que la han versionado a lo largo de las décadas, parecen estar de acuerdo.

Según el propio Libro Guinness de los récords, 'Yesterday' es una de las canciones más versionadas de la historia de la música y hasta 2017 había sido interpretada la friolera de siete millones de veces. Además,se sabe que hasta 2015 había aportado a McCartney 490 millones de euros, una de las razones por las que McCartney es a día de hoy el músico de rock más rico del mundo.

No es de extrañarse que año tras año aumente el número de versiones del tema, mismas que van desde covers más o menos convencionales hasta interpretaciones en ritmos folk, sinfónico, salsa, hindi, metal, punk y casi cualquier otro que te puedas imaginar.

El caso es que el propio McCartney, tal vez viéndose incapaz de ponerse a escuchar todas estos homenajes a sus bondades compositivas, le pidió una vez a un asistente que le seleccionara las diez mejores. Tras riguroso escrutinio el tipo le presentó las opciones y McCartney se quedó con tres, la verdad muy predecibles, dicho sea de paso: la de Elvis, la de Frank Sinatra y la de Marvin Gaye. De las tres, esta última es la favorita del músico. Así lo explicaba él mismo en el programa de Stephen Colbert:

La trágica historia de Mr. Marvin Gaye

Para cualquier amante de la música, el propio Gaye tiene al menos un disco que merece estar en todos los altares: el clásico 'Let's get it on', cuyo tema homónimo es una de las grandes baladas soul de todos los tiempos y que también ha sido versionado infinidad de veces.

La versión de 'Yesterday', que Gaye tocó por primera vez en 1969 e incluyó en su disco 'That's the way love is', de 1970 tiene la enorme virtud de convertir la balada acústica de McCartney en una arrebatada diatriba blusera con el sello inconfundible del propio Gaye. Lo que viene a conocerse como 'hacerla suya'.

Más allá de eso, la propia historia de Gaye es ciertamente espeluznante: el 1 de abril de 1984, la víspera de su 45 cumpleaños, en el transcurso de las habituales discusiones que tenía con su padre a causa de su consumo de drogas, este lo mató de dos disparos con un arma que el propio Marvin le había dado cuatro meses antes.