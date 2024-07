Para empezar, los conciertos multitudinarios viven tiempos de gloria. La música en directo fue la industria más afectada por la pandemia, pero también ha sido la que mejor se ha recuperado después. La fiebre por los eventos musicales no ha hecho sino multiplicarse en los últimos años. Y no se divisa su fin. La facturación por venta de entradas alcanzó un récord histórico en 2023 en España, alcanzando los 578,9 millones de euros y superando los ya impresionantes 459,2 de 2022, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM).

Las grandes estrellas, conscientes de que donde se juegan los cuartos ya no es en la venta de discos sino en sus espectáculos en directo, cuidan más la producción, el montaje y la complejidad de sus giras, lo que hace que los costes sean mayores y que sus cachés suban . Todo eso hay que pagarlo y por eso las entradas hoy son bastante más caras no solo que hace 20 años, sino que hace cinco.

Según algunos expertos, este negocio de los 'bots' puede incluso estar respaldado por las compañías oficiales, ya que no es ningún secreto que estas empresas también participan de la reventa oficial , por lo que todos obtienen una parte del pastel. No olvidemos que las propias ticketeras a veces retienen entradas para promociones, radios o entidades bancarias . Y tampoco conviene infravalorar el efecto de muchos particulares que se meten en el proceso de compra de entradas, no con la intención de disfrutar del concierto, sino con la de hacer negocio en el mercado secundario .

La reventa de entradas no es ilegal siempre y cuando se haga a través de plataformas que cuenten con el consentimiento previo del promotor y mientras no se haga con finalidad especulativa, por ejemplo, cuando no puedas asistir por causas de fuerza mayor. Pero ¿es posible luchar contra la especulación abusiva? La normativa española no es nada clara al respecto. De hecho, habría que remontarse a un real decreto de 1982, un tiempo muy anterior a Internet, que prohíbe la reventa callejera de entradas. Puede que el espíritu de la norma se mantenga, pero la letra se ha quedado muy desfasada.