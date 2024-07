De cómo una canción cambió la historia de Maná: "Nos sacó del anonimato y del hambre"

Verdad de perogrullo: se es fan de Maná o no se es fan de Maná. No hay medias tintas cuando se trata de la que es, pese a quien le pese, la banda más emblemática del rock mexicano. Y los fans son muchos. En nuestro país acaban de abarrotar el Wizink Center y lo volverán a hacer esta misma noche en el marco de la esperadísima gira del combo de esa entelequia conocida como 'rock latino'.

¿Cómo surgió? “Una vez, Álex González, pasó la noche en un apartamento de la colonia Roma que no tenía ni muebles . Y entre cervezas, escribimos la canción" comenta Fher. Y González lo recuerda aún más nítidamente en una entrevista con Publimetro Colombia: “Fher y yo veníamos de una junta con una casa discográfica que prácticamente nos había dicho que no lo íbamos a lograr como banda. Llegamos muy decepcionados , pero manteníamos esa hambre y esos de sueños de llegar lejos. Nos estábamos quedando en el apartamento de un amigo, Fher y yo andábamos con un equipo portátil de bajo, una guitarra acústica y una caja de ritmos . Fher bajó a una tienda que estaba a la vuelta y compró unas caguamas , que son unas cervezas que vienen en envase grande” dijo. Y fue entonces que ocurrió la magia.

“Nos echamos unos tragos pensando qué iba a pasar en el futuro -continúa González- y le dije que comenzáramos a improvisar a ver qué salía. Empezamos a musicalizar y Fher se quedó toda la noche escribiendo una idea que se le vino a la mente. Me acuerdo que en la mañana cuando me levanté, me contó que ya tenía la letra y el título de la canción. Le dije que me la cantara y dije: ‘¡Wow!’”. Por supuesto, cuando Fher terminaba la letra estaba empezando a amanecer, y de ahí el título que pasaría a la historia de la música.