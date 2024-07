Tras esta gira Sabina advierte que ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, aunque se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, porque la inspiración así se lo sugiera o porque le puedan las ganas de darse un homenaje. Al fin y al cabo, las giras de despedida que finalmente no lo fueron son ya un clásico.

Se convirtieron en los abanderados de la despedida en falso cuando anunciaron un largo tour de 260 fechas entre marzo de 2010 y noviembre de 2014 que iba a ser el de su retirada. Aquello fue un éxito rotundo, tanto que los propios miembros de la banda alemana recularon, argumentando que se habían dado cuenta de que aún estaban en demasiada buena forma como para decir adiós. El enfado de su público estaba más que justificado. Hoy sigue girando y este verano vuelven a España celebrando el 40 aniversario de su clásico 'Love at First Sting'.

La banda liderada por Paul Stanley y Gene Simmons protagonizó durante 2000 y 2001 su 'Farewell Tour' porque, según sus palabras, ya no podían llegar más lejos y era el momento ideal para despedirse por todo lo alto. Después publicaron el disco en directo 'The Last Kiss' documentando todo aquello. Y después llegaron más discos y giras por todo el mundo, como si no hubiera pasado nada. A finales de 2023 sí que dieron en el Madison Square Garden el que, de momento, parece ser su último concierto, pero con ellos nunca se sabe si el show debe continuar.