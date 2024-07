Álvaro Morata, con la copa en la mano, versiona el mítico ‘No puedo vivir sin ti’ de Coque Malla

“Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más… Pero quiero más”, comienza recitando mientras de fondo se escucha al resto de los futbolistas acompañándole a los coros. Es durante el estribillo y el mensaje de la canción, -“no puedo vivir sin ti, no hay manera, no quiero estar sin ti, no hay manera”-, cuando el siete de La Roja no duda en gritar y besar al trofeo que continúa sosteniendo sobre su regazo.