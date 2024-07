Nirvana llega a un acuerdo con Marc Jacobs tras una pelea por su logo que ha durado 6 años

Nirvana nació en 1987 y, aunque solo duró siete años, fue una de las bandas más influyentes en el rock de finales del siglo XX. A lo largo de su trayectoria, dejó temas como 'Something in the way', 'The man who sold the world' o 'Smells like teen spirit' hasta que en 1994, se disolvió después de que su vocalista, Kurt Cobain, fuese encontrado sin vida en su casa de Seattle. Con el paso de los años, sin embargo, el grupo no ha estado exento de polémicas.