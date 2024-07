Las cinco canciones de rock más escuchadas de la historia

El tema con el pop y el rock es que son como el huevo y la gallina, es decir, nadie sabe a ciencia cierta cual estuvo primero. Quién contiene a quién. Led Zeppelin es rock, claro, y Michael Jackson es pop. Pero ¿qué es David Bowie ? Probablemente ambas cosas y ninguna, probablemente haya realizado (gloriosos) viajes de ida y vuelta. ¿Y Queen? Y ¿Elvis Costello? Taylor Swift es pop, pero el Bruce Springsteen de 'Dancing in the dark' también ¿no?

En fin, todo esto para decir que una lista con las 'canciones de rock más escuchadas' dependerá mucho de lo que interpretemos como rock. El espectro es amplio, pero las ganas son muchas, así que vamos a seguir el listado de Spotify , la plataforma de streaming más popular, que registra como las más oídas dentro del género (no te molestes en buscar la más escuchada de todos lo tiempos es un tema de The Weekend que le saca dos mil millones de escuchas de ventaja a la primera de este ránking) a las siguientes:

Con más de 2,500 millones de escuchas -no, no hemos dicho dos millones y medio, sino 'dos mil quinientos millones'-, este clásico de Queen es el tema de 'rock' más escuchado hasta el momento. Si hay quienes dicen que lo que diferencia al rock del pop es que el primero es más sencillo y directo, Freddy Mercury, Brian May y compañía desbarataron esas nociones con sus arreglos operísticos. Y sin embargo el final la devuelve al rock más clásico. Temazo.