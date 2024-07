Hace unos días Slash , uno de los guitarristas más icónicos de la historia del rock, anunciaba una de las noticias más tristes de su vida, el fallecimiento de su hijastra Lucy-Bleu Knight a la edad de 25 años por causas que no han trascendido. Tras el repentino deceso el músico suspendió varias fechas de su gira 'S.E.R.P.E.N.T' para procesar el duro golpe, encajado justo cuando cumplía 59 años . Ahora el miembro de Guns N' Roses ha querido despedirse de la hija de su actual pareja, Meegan Hodges , con un desgarrador mensaje.

"Mi corazón está permanentemente roto . Nunca dejaré de echarte de menos y de recordar el faro de felicidad, risa, creatividad y belleza que siempre has sido y sigues siendo. La luz más brillante en la vida de tantos que te querían tanto. Me consuela la esperanza de que ahora estés en paz. Te amaré eternamente . #LBK”, ha escrito en sus redes sociales el músico, aún visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

El mensaje del guitarrista generó la compasión y empatía de miles de usuarios y colegas que le manifestaron su apoyo en este momento tan difícil. Por ejemplo, Tom Morello , guitarrista de Rage Against the Machine, le escribió estas palabras: “Lo siento mucho, mi amigo. Te mando mi amor para vos y para tu familia”.

Al parecer, Lucy-Bleu programó la publicación sin imaginar que para entonces ya no estaría en este mundo. El mensaje, que parecía vomitar una especie de catarsis sobre lo que estaba padeciendo en aquel momento, iba acompañado con un selfie donde se la ve en una pose reflexiva.

Mientras, y a pesar del mazazo, Slash ya ha retomado sus actuaciones para seguir recorriendo EEUU presentando su nuevo álbum 'Orgy of the Damned'. En realidad, 'S.E.R.P.E.N.T ' no es solo una gira, sino un festival organizado por el guitarrista junto a su banda de blues y una selección de artistas invitados que variará en cada presentación.