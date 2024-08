Hispavox, la compañía que cambió la música en España: “Hacíamos alta costura; hoy se hace ‘prêt-à-porter”

Cuando se acerca al actual portal, Díez (74 años) no puede evitar emocionarse. “Ahí estaban los estudios”, dice señalando con el dedo. “A la izquierda, las oficinas. Enfrente, el aparcamiento”. Y aunque no pasó en la empresa más que siete años —como ingeniero de sonido—, fue tiempo suficiente para que Hispavox se le quedara prendida en el alma y, como agradecido homenaje, haya contado en un minucioso libro (Hispavox. El sonido de una época) lo que allí se hizo, quién lo hizo y cómo se hizo.

Díez no olvidará el día en que, desde la ventana de departamento de Sonido, en la segunda planta, divisó bajándose de un coche a los componentes de Radio Futura. “Veo crestas de colores fluorescentes, pantalones estrechos, chupas de cuero, piercings por todos sitios… Yo tenía 29 años y me preciaba de tener un aspecto moderno, pero pensé: ‘¡Lo que me ha tocado aquí!’.

“Recuerdo —añade— cuando grabé ‘El bote de Colón’, de los Pegamoides: nunca me he reído más grabando una canción. ¡Pero cómo se les ocurrían esas frases! Carlos Berlanga era único ”. A Nacha Pop los encontró más ortodoxos. “Eran un concepto más acorde con lo que yo había vivido, pero contaban también historias menos ñoñas que las que se habían contado en los setenta y narraban lo que se respiraba en Madrid: nos habíamos quitado el polvo de la dictadura, sus chupas de cuero rompían con la falsa modernidad de los setenta, de los pantalones de pana hippies, que al fin y al cabo era algo importado. Esto era autóctono”.

Cuando el primer batería de Nacha Pop se mostró incapaz de llevar bien el ritmo en “Chica de ayer”, no se llamó a un batería de sesión, sino que directamente fue reemplazado en el seno de la banda por el más experimentado Ñete. “Los músicos de la movida decían que si no tocaban ellos, no grababan. Por eso tienen ese sonido tan característico”, dice Díez. “Ñete, que tocaba en Zapatón con el guitarrista Tony Luz [exPekenikes y exmarido de Karina], me encantaba, y propuse que entrara en Nacha Pop. Y fíjate luego a todo lo que dio lugar”.