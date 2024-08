Aerosmith se despide para siempre de los escenarios: "Es una decisión desgarradora pero necesaria"

Para los más jóvenes, Aerosmith siempre será el grupo que tuvo aquel revival noventero con temas tan populares como 'Cryin'', 'Crazy' o, especialmente, 'I don't want to miss a thing' , el tema romántico de la película 'Armagedón' (1998) , una canción que no compusieron ellos y que, así de injusto es el dios del rock a veces, fue su único número uno en las listas. Los de Boston, sin embargo, venían rulando desde hacía décadas . Así lo recordaban también ellos mismos en su comunicado de despedida: "Corría 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith . Gracias a vosotros, nuestro Ejército Azul, esa chispa prendió y lleva ardiendo más de cinco décadas. Algunos de vosotros habéis estado con nosotros desde el principio y todos sois la razón por la que hemos hecho historia en el rock and roll".

Transitaron por aquella década montados en la ola del exceso y las drogas (¿quien no?), se anotaron algunos temazos de rock sucio, etílico, blusero -'Back in the Saddle Again', 'Sweet emotion' o 'Dream on', por ejemplo- y capearon los 80 básicamente porque hicieron una jugada memorable en la historia del rock: versionar en 1987 uno de esos estupendos temas setenteros, 'Walk this way', pero esta vez acompañados de los raperos Run DMC en uno de los primeros crossover de géneros. Y siguieron.