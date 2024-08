La historia del dúo de Michael Jackson y Prince que nunca escucharemos

Según ha contado Sheila E al programa The Jason Show (NME) durante un tiempo Jackson intentó que Prince se embarcará en el tema que estaba por sacar en esos años, que no era otro que 'Bad', y le envío una maqueta a Prince. Sin embargo, tal como le contaría el propio Prince a Chris Rock en una entrevista, la canción empezaba con el verso: "Your butt is mine" ("Tu culo es mío", que sería algo así como decirle a alguien "te tengo pillado" o cualquier otra expresión que denote superioridad o preponderancia. "Yo pensé ¿en serio? -comentaba Prince- ¿Quién le va a decir eso a quien? ¿Porque ciertamente tú no me lo vas a decir a mí... Y yo tampoco te lo voy a decir a tí. Así que allí mismo ya tenemos un problema".