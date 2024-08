Yates, ron y películas caseras: así eran las vacaciones de las estrellas del rock de los sesenta y setenta

Si no fuera porque Sir Paul tiene ahora algunos años más y que Linda Eastman ya no está entre nosotros, esta imagen en Martinica podría haber sido tomada en 2024: el exbeatle, siempre moderno, ya en 1976 se decantaba por un tipo de bañador estampado que hoy puede verse en cualquier playa y el gesto de poner morritos lo bordaba mucho antes de la invención de Instagram. La jovencita que aparece junto a la pareja en la foto es Mary, hija de ambos. Uno de los primeros viajes de vacaciones que hizo Macca fue a Kenia, en 1966 (había venido a España para visitar a Lennon en el rodaje de Cómo gané la guerra; pero cuando llegó le informaron de que la película estaba terminada y John en Londres, por lo que en Madrid contrató un safari por el país africano), y el último (hasta la fecha) ha sido a San Bartolomé, junto a su actual esposa, Nancy Shevell .

Excepto cuando debían grabar un disco o salir de gira, The Rolling Stones no han hecho otra cosa que estar de vacaciones. La Costa Azul, Jamaica, Kenia y Marruecos han sido algunos de los lugares elegidos para relajarse. En 1983, en una pausa de la grabación de Undercover y para celebrar su 40 cumpleaños, Mick Jagger y Jerry Hall se marcharon unos días a Barbados en busca de tranquilidad. Es un destino recurrente para el cantante, hasta el punto de que compró allí una casa. Paseos por la playa con su entonces esposa, asistencia a partidos de criquet, anotación de ideas para canciones y largas noches pegado a botellas de ron componían su rutina vacacional. Si cambiamos el nombre de ella y el ron por alguna bebida detox, seguro que lo demás sigue igual.

A Rod Stewart solo hay algo que le gusta tanto como el rock, las mujeres bellas y el fútbol (y no en ese orden): veranear en Saint-Tropez. Siempre que puede se desplaza a esta ciudad de la Costa Azul para recargar pilas, comer en Le Club 55 (que es como los chiringuitos a los que vamos nosotros, pero a 30 euros la ración de sardinas) y navegar en un yate que alquila al módico precio de 147.000 euros a la semana. En esta foto tomada en 1995 —tenía 50 años— le vemos junto a su esposa Rachel Hunter (de quien se divorciaría en 2006) y su hija Renee Stewart , que entonces tenía tres años (hoy es monitora de yoga en Nueva Zelanda, donde nació su madre). Pero a pesar de su sibarita elección, sus dispendios náuticos y el caminar de la mano con una modelo, cualquiera puede identificarse con el cantante británico: estar de vacaciones implica ir cargado de cosas. La foto con la sombrilla, la nevera, las tumbonas, las toallas y el hinchable de la niña no la hemos encontrado, pero seguro que existe. Con su actual esposa, Penny Lancaster , sigue frecuentando Saint-Tropez.

“No encontraba las chanclas y cogí esto”, parece estar gritando Keith Moon, batería de The Who y el músico de rock más salvaje de todos los tiempos, en esta foto tomada en la playa de Malibú en julio de 1976. Ignoramos si era de esos que en vez de bañarse en el mar y tomar el sol, que es a lo que se va a la playa, se dedican a atropellar a bañistas caminando frenéticos en paralelo a la orilla; y aunque la imagen podría sugerirlo, nos da que el excéntrico británico no era partidario de practicar otros deportes aparte del levantamiento de vidrio. Le acompaña en su caminata la modelo Annette Lax, con quien estuvo saliendo tras divorciarse en 1975. Durarían poco: en 1978 Moon murió en Londres tras engullir 26 pastillas de clometiazol, medicamento indicado para aliviar el síndrome de abstinencia del alcohol. (Cuatro años antes, en el mismo apartamento, había fallecido Cass Elliot, de The Mamas and the Papas.)