El 'troleo' de Héroes del Silencio: de la ilusión por una gira de reunión al desencanto de los fans

"Estad atentos. En los próximos días todos seremos más Héroes ". Ese simple mensaje lanzado en redes sociales el pasado sábado bastó para generar un hype inusitado en los cientos de miles de seguidores de Héroes del Silencio , la banda de rock española más glorificada de los años 90. Pero la enigmática sorpresa que nos aguardaba no era un disco nuevo , ni mucho menos la deseada gira de reencuentro 17 años después de la última vez. De hecho, no tenía nada que ver con tan elevadas expectativas: sencillamente el grupo zaragozano estrena nueva página web (www.heroesdelsilencio.com). En teoría, "para mantener viva la conexión entre la banda y sus seguidores", aunque puede que lo que hayan logrado sea precisamente todo lo contrario.

No importaba que hace unos meses fuese el propio Enrique Bunbury en persona quien saliera a desmentir cualquier regreso de la banda después de que varios medios interpretaran unas declaraciones suyas en las que concedía menos de un 1% de posibilidades al reencuentro como que dejaba la puerta entreabierta. Diga lo que diga el cantante, los fans de Héroes tienen una fe inquebrantable en un segundo advenimiento.

A ver, el anuncio a bombo y platillo de una página web en pleno 2024, cuando la mayoría de los artistas se relacionan con sus seguidores por otros medios y canales, podría tener sentido hace 20 años, incluso en una banda disuelta que en realidad no tiene nada nuevo que comunicar a sus fans. Hoy suena conmovedoramente anacrónico. Pero si además lo cebas, ingenuamente o no, alimentando una expectativa que sabes que siempre está ahí, no puedes esperar que la reacción general sea muy positiva.